Михаил Мурашко прилетит в регион ночью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Стали известны детали визита министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в Екатеринбург. В графике министра — совещание с главврачами региональных больниц, причем в их отборе прослеживается вся интрига события, считают инсайдеры URA.RU.

Ожидается, что Михаил Мурашко прилетит в Екатеринбург в ночь на 17 июля. Официальная программа визита начнется в 10:00 с совещания с участием руководства региона и главврачей. В 13:00 состоится церемония открытия референсного центра в онкодиспансере. В 15:00 начнется еще одно совещание, посвященное модернизации поликлиник и ФАПов. Факультативная программа визита также включает посещение института мозга профессора Андрея Белкина либо Свердловской областной клинической больницы №1, который руководит бывший коллега Мурашко Игорь Трофимов.

По данным источников, в программе (по состоянию на 19:00 накануне визита) среди приглашенных на одно из совещаний будут главврач областного онкологического центра Владимир Елишев, руководитель горбольницы Асбеста Игорь Брагин, главврач детской больницы Екатеринбурга №9 Андрей Карлов, глава ЦГКБ Алексей Малинкин, горбольницы №3 в Екатеринбурге Антон Старков и еще несколько руководителей. При этом, по данным инсайдеров, в числе приглашенных не оказалось руководителей горбольницы №40 Александра Прудкова, горбольницы №20 Семена Хмельникера и ЦГКБ №1 Дмитрия Айрапетова. Все трое считаются медицинскими советниками мэра Екатеринбурга Александра Высокинского.