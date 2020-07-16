В России предложили до осени продлить выплаты семьям с детьми

Семьи с детьми нужно поддержать выплатами до сентября. Такое мнение высказал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
По словам политика, такие выплаты могут поддержать бизнес. «Мы увидели, как на следующий день после объявления второй волны (выплат семьям с детьми — прим. ред.) начался спрос, люди начали покупать», — цитирует РИА «Новости» Титова. Он отмечает, что поддержка семьи для развития бизнеса эффективнее, чем выдача кредитов.
Ранее сообщалось, что в августе продолжится выплата единовременных пособий на каждого ребенка до 16 лет в размере 10 тысяч рублей. Единовременная выплата также положена беременным женам военнослужащих. Она составит 28 500 рублей. Самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели в августе могут рассчитывать на единовременную выплату в размере одного МРОТ — 12 130 рублей.
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