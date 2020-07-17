16 июля 2020

Часть российских абитуриентов получат льготы при поступлении

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, уральский федеральный университет, упи, абитуриент, урфу, поступление в университет, уральский политехнический институт
новые нормы вступят в силу с 1 января 2021 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Льготы при поступлении в бакалавриат и специалитет смогут получить абитуриенты из многодетных семей. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.

«Предлагается детям из семей, имеющих трех и более детей, предоставить преимущественное право зачисления в образовательную организацию на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации», — говорится в документе.

Авторами инициативы стали члены Совета Федерации Инна Святенко, Галина Карелова и Елена Бибикова. Они считают, что принятие закона будет способствовать совершенствованию системы социальных гарантий, направленных на повышение благосостояния и стабильности семей с детьми. По предварительным данным, новые нормы вступят в силу в следующем году.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о распределении 11,4 тысяч дополнительных бюджетных мест в вузах. При распределении будет учитываться рейтинг учебных заведений, сформированный по итогам конкурса Минобрнауки, пишет RT.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Наука Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...