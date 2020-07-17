Часть российских абитуриентов получат льготы при поступлении

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Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о распределении 11,4 тысяч дополнительных бюджетных мест в вузах. При распределении будет учитываться рейтинг учебных заведений, сформированный по итогам конкурса Минобрнауки, пишет RT .

Авторами инициативы стали члены Совета Федерации Инна Святенко, Галина Карелова и Елена Бибикова. Они считают, что принятие закона будет способствовать совершенствованию системы социальных гарантий, направленных на повышение благосостояния и стабильности семей с детьми. По предварительным данным, новые нормы вступят в силу в следующем году.

«Предлагается детям из семей, имеющих трех и более детей, предоставить преимущественное право зачисления в образовательную организацию на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации», — говорится в документе.

Льготы при поступлении в бакалавриат и специалитет смогут получить абитуриенты из многодетных семей. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.

новые нормы вступят в силу с 1 января 2021 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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