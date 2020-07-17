16 июля 2020

В РФ хотят изменить процедуру признания инвалидности

© Служба новостей «URA.RU»
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Автопарад в рабочем посёлке Лебяжье. Курган , инвалидная коляска, инвалиды-колясочники, инвалид
Оформить инвалидность можно будет дистанционно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России ведется работа над упрощением процедуры признания гражданина инвалидом. Об этом заявили в Минтруда РФ.

«Мы прорабатываем вопрос о максимальном расширении практики прохождения медико-социальной экспертизы без личного присутствия, только на основании медицинских документов», — цитирует представителей Минтруда РИА «Новости».

Там отметили, что дистанционное признание инвалидности стало возможным из-за коронавируса. Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич предложить сохранить эту возможность и после завершения пандемии. При этом в Минтруде сообщили, что получили предложение депутата и разделяют данную им оценку о позитивном восприятии нововведения. Однако для этого необходимы различные доработки. Сейчас уже ведется работа по переводу процедур, связанных с оказанием мер социальной поддержки гражданам с ограниченными возможностями, в проактивный формат. В Госдуму направлен проект закона.

Ранее из-за коронавируса Пенсионный фонд РФ упростил получение выплат для людей с инвалидностью. Во время пандемии выплата назначается дистанционно. С теми, у кого нет возможности подать электронное заявление, органы ПФР связываются по телефону и получают согласие на оформление пенсии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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