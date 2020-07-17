В России резко выросла доля опасных для жизни детей товаров

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Председатель Союза потребителей в РФ Петр Шелищ отметил, что проблема безопасности детских товаров не теряет актуальности. В составе игрушек, по его словам, могут быть вредные красители, один из самых распространенных — кобальт. При попадании в организм он способен спровоцировать отравление. Шелищ утверждает, что оценить реальную долю некачественной или опасной продукции сейчас достаточно сложно, поскольку надзорные органы не проводят сплошные проверки производителей и розницы, которые бы охватывали весь рынок.

Эксперты подчеркивают, что на многих товарах не было должной маркировки, выявлялись случаи несоответствия санитарно-гигиеническим и физико-механическим требованиям. «С 1 июля в России стала обязательной маркировка обуви, кроме того, уже проводится добровольный эксперимент по идентификации некоторых товаров легкой промышленности. Мы рассчитываем, что ее введение резко сократит оборот небезопасной продукции для детей», — пояснили представители Роспотребнадзора.

«Объем продукции для детей и подростков, которая не соответствует требованиям техрегламентов, за последние семь лет увеличился в два раза», — пишут « Известия ». Так, в прошлом году были признаны некачественными 10,3% товаров для детей и подростков. Доля игрушек, которые не соответствуют нормативам, увеличилась до 7,3% При этом на импортные товары в общем объеме приходится около 40%.

Количество некачественных товаров для детей за последние несколько лет выросло практически в два раза. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора.

В 2019 году были признаны некачественными 10,3% товаров для детей и подростков Фото: Илья Московец © URA.RU

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