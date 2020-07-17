16 июля 2020
15 июля 2020

ХМАО готов к снятию карантина по коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к летней оздоровительной кампании в загородном лагере «Зарница». Свердловская область, Березовский, летний лагерь, детский лагерь, летние каникулы, памятка, роспотребнадзор, коронавирус, оздоровительный лагерь
Впервые за все время эпидемии ХМАО полностью соответствует требованиям Роспотребнадзора для снятия строгого карантина Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в ХМАО, а также количество свободных «ковидных» коек и проводимых тестов уже 8 сутки полностью соответствуют требованиям Роспотребнадзора для перехода к первому этапу снятия карантина. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 249 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«За сутки на COVID-19 обследовано 5 тыс 367 человек, всего — 322 тыс 799 человек. Коэффициент распространения инфекции — 0,98 (требования первого этапа снятия ограничений — меньше единицы). Показатель охвата тестированием населения —322,9 (требования для третьего этапа снятия ограничений — больше 110 тестов на 100 тыс населения). Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 101,7% (требования к первому этапу снятия ограничений — больше 50%)», — рассказали в оперштабе.

Эти данные говорят о том, что формально регион уже может переходить на первый этап снятия карантина, так как показатели, следуя из рекомендаций Роспотребнадзора, соответствовать установленным нормам именно 8 дней. В департаменте здравоохранения ХМАО добавляют, что уже второй день подряд число выздоровевших (333 человека) значительно превышает число заболевших (249 человек).

«В течение недели продолжается стабильное снижение числа больных, требующих стационарного лечения. В понедельник 13 июля в ковидных госпиталях проходили лечение 2258 больных, а 17 июля — уже 2083, на 175 больных меньше», — рассказал URA.RU директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за все время эпидемии в ХМАО коронавирус диагностировали уже у 13 494 человек. На сегодняшний день состояние 75 пациентов тяжелое, 51 человек подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Новые случаи коронавируса по муниципалитетам распределились следующим образом:

  • Сургут — 53;
  • Нижневартовск — 31;
  • Сургутский район —27;
  • Нягань — 23;
  • Лангепас — 17;
  • Ханты-Мансийск — 14;
  • Пыть-Ях — 14;
  • Югорск — 11;
  • Когалым — 10;
  • Урай — 10;
  • Нефтеюганский район — 9;
  • Радужный — 9;
  • Советский район — 7;
  • Покачи — 3;
  • Октябрьский район — 3;
  • Мегион — 3;
  • Кондинский район — 3;
  • Нижневартовский район — 1;
  • Нефтеюганск — 1.

ВСЕГО: 249

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 97 человек. Ранее URA.RU писало, что решением губернатора ХМАО Натальи Комаровой, в регионе продлен карантин до 27 июля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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