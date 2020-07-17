ХМАО готов к снятию карантина по коронавирусу

Впервые за все время эпидемии ХМАО полностью соответствует требованиям Роспотребнадзора для снятия строгого карантина Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в ХМАО, а также количество свободных «ковидных» коек и проводимых тестов уже 8 сутки полностью соответствуют требованиям Роспотребнадзора для перехода к первому этапу снятия карантина. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 249 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«За сутки на COVID-19 обследовано 5 тыс 367 человек, всего — 322 тыс 799 человек. Коэффициент распространения инфекции — 0,98 (требования первого этапа снятия ограничений — меньше единицы). Показатель охвата тестированием населения —322,9 (требования для третьего этапа снятия ограничений — больше 110 тестов на 100 тыс населения). Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 101,7% (требования к первому этапу снятия ограничений — больше 50%)», — рассказали в оперштабе.

Эти данные говорят о том, что формально регион уже может переходить на первый этап снятия карантина, так как показатели, следуя из рекомендаций Роспотребнадзора, соответствовать установленным нормам именно 8 дней. В департаменте здравоохранения ХМАО добавляют, что уже второй день подряд число выздоровевших (333 человека) значительно превышает число заболевших (249 человек).

«В течение недели продолжается стабильное снижение числа больных, требующих стационарного лечения. В понедельник 13 июля в ковидных госпиталях проходили лечение 2258 больных, а 17 июля — уже 2083, на 175 больных меньше», — рассказал URA.RU директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за все время эпидемии в ХМАО коронавирус диагностировали уже у 13 494 человек. На сегодняшний день состояние 75 пациентов тяжелое, 51 человек подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Новые случаи коронавируса по муниципалитетам распределились следующим образом:

Сургут — 53;

Нижневартовск — 31;

Сургутский район —27;

Нягань — 23;

Лангепас — 17;

Ханты-Мансийск — 14;

Пыть-Ях — 14;

Югорск — 11;

Когалым — 10;

Урай — 10;

Нефтеюганский район — 9;

Радужный — 9;

Советский район — 7;

Покачи — 3;

Октябрьский район — 3;

Мегион — 3;

Кондинский район — 3;

Нижневартовский район — 1;

Нефтеюганск — 1.

ВСЕГО: 249

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 97 человек. Ранее URA.RU писало, что решением губернатора ХМАО Натальи Комаровой, в регионе продлен карантин до 27 июля.