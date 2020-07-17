ХМАО готов к снятию карантина по коронавирусу

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в ХМАО, а также количество свободных «ковидных» коек и проводимых тестов уже 8 сутки полностью соответствуют требованиям Роспотребнадзора для перехода к первому этапу снятия карантина. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 249 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
«За сутки на COVID-19 обследовано 5 тыс 367 человек, всего — 322 тыс 799 человек. Коэффициент распространения инфекции — 0,98 (требования первого этапа снятия ограничений — меньше единицы). Показатель охвата тестированием населения —322,9 (требования для третьего этапа снятия ограничений — больше 110 тестов на 100 тыс населения). Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 101,7% (требования к первому этапу снятия ограничений — больше 50%)», — рассказали в оперштабе.
Эти данные говорят о том, что формально регион уже может переходить на первый этап снятия карантина, так как показатели, следуя из рекомендаций Роспотребнадзора, соответствовать установленным нормам именно 8 дней. В департаменте здравоохранения ХМАО добавляют, что уже второй день подряд число выздоровевших (333 человека) значительно превышает число заболевших (249 человек).
«В течение недели продолжается стабильное снижение числа больных, требующих стационарного лечения. В понедельник 13 июля в ковидных госпиталях проходили лечение 2258 больных, а 17 июля — уже 2083, на 175 больных меньше», — рассказал URA.RU директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.
По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за все время эпидемии в ХМАО коронавирус диагностировали уже у 13 494 человек. На сегодняшний день состояние 75 пациентов тяжелое, 51 человек подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Новые случаи коронавируса по муниципалитетам распределились следующим образом:
- Сургут — 53;
- Нижневартовск — 31;
- Сургутский район —27;
- Нягань — 23;
- Лангепас — 17;
- Ханты-Мансийск — 14;
- Пыть-Ях — 14;
- Югорск — 11;
- Когалым — 10;
- Урай — 10;
- Нефтеюганский район — 9;
- Радужный — 9;
- Советский район — 7;
- Покачи — 3;
- Октябрьский район — 3;
- Мегион — 3;
- Кондинский район — 3;
- Нижневартовский район — 1;
- Нефтеюганск — 1.
ВСЕГО: 249
За весь период пандемии от COVID-19 умерли 97 человек. Ранее URA.RU писало, что решением губернатора ХМАО Натальи Комаровой, в регионе продлен карантин до 27 июля.
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