Черноусов считает, что нападение может быть связано с профессиональной деятельностью Фото: Владимир Черноусов

Автомобиль и дом председателя городского совета Среднеуральска (Свердловская область) Владимира Черноусова попытались поджечь неизвестные. Об инциденте URA.RU сообщил сам пострадавший.

Пиротехническое изделие с зажженным фитилем в ночь с 14 на 15 июля за забор частного дома бросили трое неизвестных людей, которые скрывались за масками и одетыми на головы капюшонами. «Разрыва снаряда пиротехники не произошло только по причине того, что он зацепился за препятствие. Кроме того, один из нападавших бросил в сторону дома еще и несколько булыжников», — рассказал он.

Черноусов считает, что нападение может быть связано с профессиональной деятельностью. «Конечно, есть недовольные моей деятельностью — что в период работы в думе, что сейчас. А эти криминальные вылазки — ответ тех, кто противодействует нашей деятельности, не желая жить по закону». — уточнил он.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил факт происшествия: «Разбираться в ситуации выезжали сотрудники отдела полиции № 28 ОВД Среднеуральска. Сыщики уголовного розыска опросили потерпевшего, его соседей, изъяли съемки с камеры видеонаблюдения, назначили исследование подброшенной коробки. Пиротехническое устройство представляет из себя обычные петарды, а не взрывное устройство. К счастью, возгорания не произошло. Никто из людей не пострадал, не повреждено и имущество, в том числе и легковой автомобиль, находившийся во дворе. По данному факту представители МВД проводят проверку, отрабатывают различные версии инцидента, в том числе и версию самого потерпевшего. По итогам начавшегося разбирательства сотрудники полиции примут обоснованное процессуальное решение», — отметил полковник Горелых.

Владимир Черноусов трижды избирался депутатом местной думы и дважды был ее спикером. В начале 2019 года он принимал участие в конкурсе на должность главы Среднеуральска. Его кандидатуру не поддержали члены конкурсной комиссии и депутаты.

Фото: Владимир Черноусов