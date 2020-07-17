Мэр Хабаровска: участники митингов работают за деньги

Сергей Кравчук считает, что некоторым митингующим платят за участие в акциях Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук заявил, что часть людей приходят на митинги в защиту арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала за деньги. Он подчеркнул, что акции протеста способствуют развитию неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

«В последнее время мы наблюдаем одних и тех же людей, которые, приходя на эту акцию, выкрикивают одни и те же лозунги, ведут себя неадекватно. Они уже сегодня работают за деньги», — цитирует Кравчука «Эхо Москвы». Он отметил, что благодарен тем, кто передает таких активистов в руки правоохранительных органов. Мэр подчеркнул, что не обвиняет митингующих в продажности.

По словам главы города, акции протеста можно считать эмоциональным порывом, но они могут привести к негативным последствиям. Кравчук подчеркнул, что массовые скопления людей провоцируют новые вспышки коронавируса.

С 11 июля в Хабаровском крае проходят акции в защиту Фургала, сообщает «Национальная служба новостей». Сам губернатор не одобряет массовые протесты, которые проводятся в его поддержку. Отмечается, что он не имеет отношения к их организации.

Фургала, представляющего ЛДПР, задержали в Хабаровске 9 июля по подозрению в организации убийств в 2004—2005 годах. 10 июля Басманный суд Москвы принял решение арестовать его до 9 сентября. Секретный свидетель по делу губернатора Сергея Фургала тщательно охраняется сотрудниками ФСБ, передает агентство Nation News.

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