Раскрыты детали убийства, из-за которого арестовали Фургала

Евгения Зорю застрелили (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Стали известны подробности убийства дальневосточного предпринимателя Евгения Зори, случившегося 16 лет назад. В причастности к преступлению подозревают задержанного ранее губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

«Примерно в полночь Зоря поставил свою машину на платную автостоянку и пошел в сторону своего дома. Спустя несколько минут он был убит восемью выстрелами из пистолета Макарова», — пишет «Ридус». Убийство произошло 29 октября 2004 года, уже тогда следователи считали — у Фургала был мотив, чтобы организовать преступление.

В Следственном комитете России сообщили, что люди, которые могли дать показания против губернатора Хабаровского края и его соратников, были запуганы и не могли сообщить о его причастности к организации убийств в 2004—2005 годах. Поэтому следствию удалось собрать обвинительную базу только в прошлом году.

Сергей Фургал, член ЛДПР, был задержан в Хабаровске 9 июля. В Следственном комитете РФ полагают, что Фургал организовал убийство предпринимателя Евгения Зори, дабы завладеть железобетонным заводом, по покупке которого они судились. Бизнесмен Олег Булатов стал второй жертвой, так как он подозревал Фургала в причастности к убийству Зори, передает СК. Кроме того, было совершено покушение на бизнесмена Александра Смольского. По версии следствия, оно произошло, так как Фургал не хотел терпеть конкуренцию в бизнесе по приему металла.

С 11 июля в Хабаровском крае проходят акции в защиту Фургала. Сам губернатор не одобряет массовые протесты, которые проводятся в его поддержку. Его адвокат подчеркивает, что Фургал не имеет отношения к их организации. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук заявил, что часть людей приходят на митинги в защиту арестованного губернатора за деньги.

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