Путин пока не принял решение об отставке губернатора Фургала

Замену Сергею Фургалу будут искать после анализа его уголовного дела и заключения суда Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Президент РФ Владимир Путин пока не принял решение об отставке губернатора Хабаровского края и назначении на его место нового врио. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент не принял еще решение. Он будет руководствоваться анализом ситуации, который получает от органов следствия в плане того, как продвигается расследование дела Фургала, и ситуации в регионе», — заявил Песков в ходе конференц-кола. По его словам, регион не может долго оставаться без нового главы.

Ранее полпред президента по ДФО Юрий Трутнев заявил, что победа Сергея Фургала на выборах губернатора Хабаровского края в 2018 году стала следствием ошибки региональных властей, которые недооценили усталость жителей края от предыдущего главы Вячеслава Шпорта. «Должны были раньше понять, что Вячеслав Иванович [Шпорт] не должен был выходить на эти выборы. <…> Это можно оценивать как ошибку», — добавил он.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал проходит в качестве обвиняемого в убийствах двух бизнесменов в 2004—2005 годах. Помимо этого, чиновнику вменяется участие в ОПГ. Ранее Басманный суд Москвы, по информации «Национальной службы новостей», принял решение заключить Фургала под стражу до 9 сентября.

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