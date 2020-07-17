Полпред Трутнев: Хабаровску надоел кандидат «Единой России»

Юрий Трутнев считает, что Хабаровский край устал от бывшего главы региона Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Заместитель председателя правительства Российской Федерации, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что участие Вячеслава Шпорта («Единая Россия») в выборах губернатора Хабаровского края в 2018 году было ошибкой. По его словам, он проиграл Сергею Фургалу (ЛДПР), так как население от него устало.

«Должны были раньше понять, что Вячеслав Иванович [Шпорт] не должен был выходить на эти выборы. <…> Это можно оценивать как ошибку», — цитирует Трутнева РИА «Новости». Полпред также назвал бывшего главу региона сильным организатором. По его словам, население Хабаровского края от него устало.

Трутнев также отметил, что скоро станет известно имя временно исполняющего обязанности губернатора региона. Он подчеркнул, что назначение произойдет в ближайшее время, передает телеканал 360. Сергей Фургал был задержан в Хабаровске 9 июля по подозрению в организации убийств в 2004—2005 годах в составе ОПГ. На счету группировки гибель предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Отмечается, что лица, которые могли дать показания против губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и его соратников, были запуганы и не могли сообщить о его причастности к преступлениям.

Вячеслав Шпорт занимал пост губернатора Хабаровского края с 2009 года по 2018 год. Затем он проиграл выборы Фургалу.

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