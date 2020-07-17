Кремль согласился с отменой «Бессмертного полка» из-за пандемии

Угроза коронавируса мешает провести акцию «Бессмертный полк» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Президенту Владимиру Путину известно о заявлении организаторов акции «Бессмертный полк» о том, что марш придется перенести на следующий год из-за угрозы коронавируса, ответил URA.RU во время общения с прессой представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подтвердил, что не во всех российских регионах эпидемиологическая обстановка позволяет провести марш на общих условиях.

«Конечно об этой позиции организаторов доложено президенту, — ответил Песков на вопрос URA.RU, добавив, что заявление Путина на этот счет прозвучит в том случае, если глава государства посчитает это необходимым. — Он не является организатором мероприятия, оно не указное. Уникальность мероприятия как раз в том, что оно народное. Организаторы имеют такую точку зрения и абстрагироваться от нее невозможно».

Акция «Бессмертный полк» была перенесена с 9 мая из-за пандемии коронавируса. В конце весны новой датой шествия президент Путин объявил 26 июня — День ВМФ. Но позднее появились предположения, что акция будет снова перенесена — на сентябрь. А 16 июля председатель центрального штаба «Бессмертного полка», народный артист России Василий Лановой сообщил, что марш состоится только в День Победы в 2021 году, напоминает RNS .

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