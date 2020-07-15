Кремль: Путин не предлагал перенести «Бессмертный полк»

«Бессмертный полк» должен пройти 26 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Новых предложений от президента РФ Владимира Путина о шествии «Бессмертного полка» не поступало. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время конференц-колла.

Корреспондент URA.RU задал вопрос Пескову о том, рассматривается ли в Кремле возможность переноса «Бессмертного полка» с 26 июля на более поздний срок из-за угрозы коронавируса. «Мы знаем о предыдущей инициативе главы государства, о каких-либо новых предложениях неизвестно. Пока новых предложений президента не было», — ответил он.

Ранее сообщалось, что шествие «Бессмертного полка», которое было отменено 9 мая из-за распространения коронавируса и запланировано на 26 июля, снова перенесут. Председатель центрального штаба «Бессмертного полка», народный артист России Василий Лановой уточнил, что всероссийскую акцию могут сдвинуть на 2 или 3 сентября, пишет телеканал 360.

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