Бывшего курганского следователя посадили в колонию за взятки

Бывшему следователю должны были передать взятки на 4,4 миллиона рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курганского бывшего следователя приговорили к шести годам колонии строгого режима за взяточничество. Об этом в пятницу сообщила прокуратура Курганской области.

«В городе Кургане к шести годам годам лишения свободы приговорен бывший следователь за получение взяток в сумме около 4,5 млн. руб. и мошенничестве», — рассказали в ведомстве. С осужденного взыскали 1,7 миллиона рублей, которые он получил со взяток. Деньги пойдут в доход государства.

Мужчина в 2018 году был старшим следователем по особо важным делам следственного управления УМВД России по Курганской области. «Следователь через посредников планировал получить взятку от предпринимателей, которым обещал освобождение из-под стражи и дальнейшее прекращение уголовного преследования по обвинению в незаконной торговле алкогольной продукцией», — объяснили представители областного СУ СК РФ. Ему должны были передать четыре миллиона рублей, но он успел получить только 1,6 млн.

Еще 400 тысяч рублей бывший следователь пытался получить от предпринимателей, которых обвиняли в незаконной рубке леса. Чтобы избежать ответственности, они передали мужчине 100 тысяч рублей.

Бывшего следователя признали виновным в получении взяток в особо крупном и крупном размере и мошенничестве. Приговор суда в законную силу не вступил.