Собчак ответила на призыв ветеранов уволить ее с «Первого канала»

Ксения Собчак отметила, что ненависть к ней объединяет разные группы населения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что ненависть к ней объединяет разные социальные группы. Так журналистка прокомментировала требование членов партии «Ветераны России» уволить ее с «Первого канала», где она ведет передачу «Док-ток».

«„Ветераны России“ прямо как [главный редактор онлайн-издания Wonderzine] Юля Таратута. Последняя не могла спокойно спать из-за моих рекламных контрактов, а ветераны написали донос [гендиректору „Первого канала“ Константину] Эрнсту, чтоб меня уволил. Люблю, когда ненависть ко мне объединяет такие разные социальные группы», — написала Собчак в своем telegram-аккаунте со ссылкой на материал URA.RU.

Журналистка вспомнила, что ранее ее деятельности уделяла особое внимание Таратута. В частности, она опубликовала материал о высказываниях Собчак, который вышел после того, как немецкий автоконцерн Audi разорвал с телеведущей рекламный контракт из-за ее постов в соцсетях, которые компания сочла расистскими.

Собчак также отметила, что члены партии «Ветераны России» сошлись во мнении с блогером Алексеем Навальным, обвинив ее в защите журналиста Ивана Сафронова, арестованного за госизмену. В своем обращении к Эрнсту ветераны выразили недовольство тем, что телеведущая призывает вернуть Крым Украине и выступала за бойкот голосования по поправкам в Конституцию.

Партия «Ветераны России» призвала уволить Собчак, а также обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой возбудить против журналистки уголовное дело, пишет портал «Утро.ру».

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