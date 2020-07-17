16 июля 2020
15 июля 2020

Новому замглавы района в ЯНАО брошен первый серьезный вызов

© Служба новостей «URA.RU»
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На выбросы предприятия пожаловались жители поселка Пуровск Фото: читатель URA.RU

Экологическая ситуация в поселке Пуровске (ЯНАО) станет одной из первых серьезных проблем, которые предстоит решать новому заместителю главы района Антону Колодину, курирующему вопросы экологии и взаимодействия с предприятиями ТЭК, рассказали источники URA.RU. На ситуацию вокруг асфальтового завода в надзорные органы и журналистам пожаловались местные жители и экоактивисты.

«Новый заместитель главы района, недавно перешедший из окружного депприроды, в первую очередь должен будет решить проблемы экологии», — пояснил собеседник агентства. По его словам, от того, как он с ними будет справляться, зависит его дальнейшая карьера.

Жители поселка, между тем, жалуются, что соседство с асфальтовым заводом в Пуровске делает их жизнь невыносимой. «Пыль стоит ужас какая, даже на зубах песок, — сообщает одна из пуровчанок.

По словам женщины, облака пыли и сажи, выбрасываемых в воздух во время работы предприятия не только мешают дышать, но и наносят серьезный вред экологии. Сообщения местных жителей подтвердил ямальский активист Алексей Шевцов, написавший заявление в природоохранную прокуратуру.

Связаться с представителями предприятия на момент публикации не удалось. В администрации Пуровского района вопросы агентства приняли и пообещали подготовить комментарий.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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