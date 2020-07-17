К тюменскому ветерану, копавшемуся в мусоре, приедут следователи

Офицеры тюменского регионального управления СК РФ навестят первооткрывателя нефти на Ямале, труженика тыла Иннокентия Кузина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе силового ведомства. Накануне в соцсетях распространился видеоролик о том, что 92-летний ветеран роется в мусорных баках.
«Руководитель следственного управления Александр Кубляков взял эту ситуацию на контроль и поручил подчиненным сотрудникам навестить ветерана, поддержать его и оказать необходимую помощь», — рассказали в управлении СКР.
Ранее агентство писало, что 17 июля Кузина навестили социальные работники, которые выяснили, что заслуженный геолог ни в чем не нуждается — у него достаточно продуктов питания и средств для жизни, ему предоставляются меры соцподдержки. Кроме того, состояние здоровья первооткрывателя должны проверить медики.
Иннокентий Кузин в 1964 году открыл залежи нефти на Новопортовском месторождении в ЯНАО. Ветеран был неоднократно удостоен правительственных наград.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», Viber-канале «