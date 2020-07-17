К тюменскому ветерану, копавшемуся в мусоре, приедут следователи

© Служба новостей «URA.RU»
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Чернятьев Денис. Генерал СК РФ по челябинской области. Челябинск, генерал, погон, генерал-майор юстиции
Ситуацию на контроль взял глава управления СКР по Тюменской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Офицеры тюменского регионального управления СК РФ навестят первооткрывателя нефти на Ямале, труженика тыла Иннокентия Кузина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе силового ведомства. Накануне в соцсетях распространился видеоролик о том, что 92-летний ветеран роется в мусорных баках.

«Руководитель следственного управления Александр Кубляков взял эту ситуацию на контроль и поручил подчиненным сотрудникам навестить ветерана, поддержать его и оказать необходимую помощь», — рассказали в управлении СКР.

Ранее агентство писало, что 17 июля Кузина навестили социальные работники, которые выяснили, что заслуженный геолог ни в чем не нуждается — у него достаточно продуктов питания и средств для жизни, ему предоставляются меры соцподдержки. Кроме того, состояние здоровья первооткрывателя должны проверить медики.

Иннокентий Кузин в 1964 году открыл залежи нефти на Новопортовском месторождении в ЯНАО. Ветеран был неоднократно удостоен правительственных наград.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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