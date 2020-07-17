Коммунисты потребовали от МОК компенсацию за Олимпиаду-1980

По мнению коммунистов, МОК должен компенсировать затраты на объявивших бойкот Олимпиады спортсменов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заявление Международного олимпийского комитета, из-за которого на Олимпиаду 1980 года в Москву отказались ехать делегации 60 стран, нанесло огромный ущерб экономике СССР. Поэтому организация должна выплатить России, как правопреемнице Советского Союза, компенсацию. Об этом заявил глава партии Коммунисты России Максим Сурайкин.

«Вслед за признанием ошибок должны последовать и действия со стороны МОК, ведь СССР тогда, в 1980-м, понес огромный ущерб из-за неприезда на Олимпиаду в Москве делегаций 60 стран», — заявил Сурайкин. По его словам, накануне глава МОК Томас Бах признал бойкот Олимпиады ошибочным.

Свою позицию лидер фракции аргументирует затратами СССР на подготовку объектов для проведения соревнований с учетом в том числе не приехавших спортсменов. По мнению Сурайкина, бойкот являлся «диверсией Запада», за которую стране полагается денежная компенсация.

Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах признал ошибочным объявление бойкота московской Олимпиаде, сообщает Nation News, По его словам, бойкот ни к чему не привел, кроме вреда спортсменам и населению страны.

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