Рамзан Кадыров посчитал таких чиновников опасными для республики Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Госслужащие и работники Чечни, не подписанные в социальных сетях на канал государственной телерадиокомпании «Грозный», представляют угрозу для республики. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на расширенном выездном совещании в селе Хой Веденского района.

«Если он в соцсетях и не подписан на канал „Грозный“ в YouTube, „ВКонтакте“, в других социальных сетях, то это опасный для нас человек», — цитирует Кадырова правозащитный центр «Мемориал». Глава Чечни выразил непонимание, почему пользователи социальных сетей не подписаны на главный информационный канал республики, где публикуется вся информация в том числе о работе правительства. В заключение Кадыров добавил, что если таким людям нет дела до принимаемых в регионе решений, то их нельзя назвать работниками и товарищами.

Полную речь Кадырова на чеченском языке опубликовал в своих соцсетях упоминаемый им телеканал «Грозный». Сама телекомпания начала свою работу весной 2003 года в день референдума по принятию Конституции республики, а также закона о выборах президента и парламента Чечни.

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