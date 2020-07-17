Назван новый симптом коронавируса

Данный симптом может также являться побочным эффектом от лекарств Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Испанские ученые нашли новый симптом коронавируса. Согласно их наблюдениям, признаком заболевания может быть энантема — поражение полости рта в виде сыпи.

«Специалисты обследовали 21 пациента с COVID-19 и выяснили, что у шести из них (29%) есть энантема. 4 из 6 (66%) были женщины», — следует из результатов исследования, опубликованного на портале JAMA Network. В данном исследовании приняли участие больные в возрасте от 40 до 69 лет.

Сложность проведения эксперимента по выявлению энантемы, как отмечают ученые, заключается в соблюдении мер безопасности при контакте с зараженными коронавирусом или с подозрением на COVID-19. Из-за этого зачастую их ротовая полость бывает не исследована. Также особенность данного проявления заболевания состоит в том, что до конца не ясно, связано ли оно непосредственно с COVID-19 или является побочной реакцией на лекарства.

По словам вирусолога Анатолия Альтштейна, главными симптомами коронавируса остаются высокая температура, сухой кашель и затруднение дыхания. Однако как сообщила врач-терапевт Наталья Уклеина, нетипичным проявлением вируса может быть синдром «острого живота», сыпь или некроз тканей, передает телеканал 360.

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