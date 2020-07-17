Виновник возместил пострадавшим весь ущерб, уточнил участник суда Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Кунашакский районный суд Челябинской области 17 июля вынес приговор местному 22-летнему жителю Руслану Имангулову, совершившему ДТП, в результате которого погибли два человека. Подсудимый получил 2 года колонии, сообщили URA.RU участники заседания. Авария получила резонанс, поскольку Имангулов является сыном действующего депутата и внуком экс-главы района.

«Дело рассматривалось в упрощенном порядке потому что Имангулов полностью признал свою вину», — сообщил URA.RU участник процесса. За время с момента совершения ДТП он возместил ущерб потерпевшим. Потерпевшими признаны шест человек, родственники погибших. Отбывать наказание Имангулов будет в колонии-поселении.

ДТП произошло 15 июля прошлого года. Сын депутата Кунашакского райсовета Ильфата Имангулова и внук экс-главы района Фарита Имангулова на своем автомобиле «Тойота Марк 2» вылетел с дороги и сбил семейную пару. Оба скончались. Сам виновник ДТП отделался ушибами. На момент происшествия водитель был трезв. Дело было направлено в суд 27 мая.

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