В Москве полицейские жестко избили мужчину у здания МВД

Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом части одного из позвонков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Москве сотрудники правоохранительных органов жестко избили мужчину прямо у здания МВД. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом части одного из позвонков, множественные ушибы и ссадины. Видео происшествия появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как двое полицейских пытаются скрутить мужчину, при этом наносят ему удары руками.

Конфликт между ними произошел из-за личных проблем одной из сотрудниц ведомства. Полицейские пытались защитить Юлию от бывшего возлюбленного, который после расставания угрожал ей и ее семье. 10 июля он якобы подкараулил её около работы и попытался силой посадить в автомобиль. Женщина стала звать на помощь, свидетели вызвали полицию.

«Когда наряд прибыл на место, Руслан стал проявлять агрессию по отношению к коллегам и первым на них накинулся. Чтобы усмирить нарушителя, полицейским пришлось применить силу», — пишет Life.ru. Позже выяснилось, что пострадавший мужчина был когда-то сотрудником полиции. Сейчас в МВД выясняют обстоятельства случившегося.

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