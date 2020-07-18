17 июля 2020

В Москве полицейские жестко избили мужчину у здания МВД

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Курган, полиция
Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом части одного из позвонков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Москве сотрудники правоохранительных органов жестко избили мужчину прямо у здания МВД. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом части одного из позвонков, множественные ушибы и ссадины. Видео происшествия появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как двое полицейских пытаются скрутить мужчину, при этом наносят ему удары руками.

Конфликт между ними произошел из-за личных проблем одной из сотрудниц ведомства. Полицейские пытались защитить Юлию от бывшего возлюбленного, который после расставания угрожал ей и ее семье. 10 июля он якобы подкараулил её около работы и попытался силой посадить в автомобиль. Женщина стала звать на помощь, свидетели вызвали полицию.

«Когда наряд прибыл на место, Руслан стал проявлять агрессию по отношению к коллегам и первым на них накинулся. Чтобы усмирить нарушителя, полицейским пришлось применить силу», — пишет Life.ru. Позже выяснилось, что пострадавший мужчина был когда-то сотрудником полиции. Сейчас в МВД выясняют обстоятельства случившегося.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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