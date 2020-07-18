Из-за сильного пожара в Екатеринбурге перекрыли улицу Челюскинцев Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Большой пожар произошел в Екатеринбурге на Челюскинцев 25. Из дома, рядом с которым случилось возгорание, пришлось эвакуировать несколько десятков человек, сообщили в местном главке МЧС.

«Из-за сильного задымления огнеборцы организовали эвакуацию людей из одного подъезда жилого дома, звеньями газодымозащитной службы по лестничным маршам выведены 40 человек, из них 7 детей. Пострадавших нет», — говорят в ГУ МЧС.

Движение машин по Челюскинцев временно перекрыто из-за пожара. Площадь распространения огня — 200 квадратных метров. По данным спасателей горит склад магазина, который примыкает к жилому дому. На тушение пожара брошено 26 человек, работают семь единиц спецтехники.

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