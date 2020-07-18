17 июля 2020
16 июля 2020

Число больных COVID челябинцев превысило 10 тысяч человек. Новых зараженных все больше

© Служба новостей «URA.RU»
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Негативная тенденция развивается последние две недели Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Число больных коронавирусом в Челябинской области за все время эпидемии составило 10079 человек. Региональный оперштаб сообщил URA.RU, что к 18 июля выявлено 148 новых случаев болезни.

«На утро 18 июля в регионе подтверждены 10079 случаев заболевания COVID-19», — говорится в сообщении властей. Выписано 93 человека. Умерло пять больных с COVID.

Всего на данный момент в регионе болеет 3441 человек. Выздоровело 6389 пациентов.

17 числа сообщалось о 145 случаях заражения. Днем ранее выявлено 140 больных. С 3 июля число новых больных ежедневно увеличивается. Таким образом область продолжает находиться в условиях ограничений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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