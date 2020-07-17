16 июля 2020

Челябинская область все дальше от отмены карантина. Рост заражений коронавирусом продолжился

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Медицинский клипарт. Магнитогорск, медицинская маска, скорая помощь, коронавирус, ковид, водитель скорой
Власти точечно снижают число карантинных запретов, но региона «застрял» на первом этапе отмены ограничений Фото: Илья Московец © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 17 июля за сутки зафиксировано 145 случаев заражения коронавирусом (накануне было 140), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Умерли четверо зараженных.

Рост числа заражений начался с 3 июля, когда выявили 134 заразившихся. Определенный перелом обозначился 15 июля, когда статистика вернулась к этому показателю. Однако уже вчера в регионе выявили 140 заболевших (в соседней Свердловской области произошел скачок: с 263 человек 15 июля до 349 случаев к 16 числу).

«С начала пандемии произошло 9931 случай заражения, сейчас лечение проходит 3391 южноуралец, — пояснили URA.RU в оперштабе. — Умерли четыре человека, у которых COVID-19 осложнил тяжелые заболевания. Это мужчина в возрасте 78 лет и три женщины 60, 69 и 83 лет». Выздоровели за сутки 73 человека, с начала пандемии — 6296 жителей области.

Челябинская область находится на первом этапе отмены карантина, режим повышенной готовности истекает 26 июля. В области запрещены массовые мероприятия, работа развлекательных заведений и кинотеатров, детских комнат отдыха и бассейнов. В общественных местах и транспорте обязательны маски.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», viber-канале «Челябинск» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье Общество
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...