Власти точечно снижают число карантинных запретов, но региона «застрял» на первом этапе отмены ограничений Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 17 июля за сутки зафиксировано 145 случаев заражения коронавирусом (накануне было 140), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Умерли четверо зараженных.

Рост числа заражений начался с 3 июля, когда выявили 134 заразившихся. Определенный перелом обозначился 15 июля, когда статистика вернулась к этому показателю. Однако уже вчера в регионе выявили 140 заболевших (в соседней Свердловской области произошел скачок: с 263 человек 15 июля до 349 случаев к 16 числу).

«С начала пандемии произошло 9931 случай заражения, сейчас лечение проходит 3391 южноуралец, — пояснили URA.RU в оперштабе. — Умерли четыре человека, у которых COVID-19 осложнил тяжелые заболевания. Это мужчина в возрасте 78 лет и три женщины 60, 69 и 83 лет». Выздоровели за сутки 73 человека, с начала пандемии — 6296 жителей области.

Челябинская область находится на первом этапе отмены карантина, режим повышенной готовности истекает 26 июля. В области запрещены массовые мероприятия, работа развлекательных заведений и кинотеатров, детских комнат отдыха и бассейнов. В общественных местах и транспорте обязательны маски.