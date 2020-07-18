Жаркое лето и холодна зима — особенность континентального климата Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За жарким летом в Россию может прийти холодная зима, считает климатолог, метеоролог Екатерина Пестрякова. В разговоре с URA.RU она отметила, что такой прогноз наиболее вероятен, в частности, для Челябинской области, поскольку там господствует континентальный климат.

«Как правило, жаркое лето свидетельствует о том, что усиливается континентальность. Потом за ним следует холодная зима», — прогнозирует Пестрякова. Однако она подчеркнула, что вероятность данного прогноза составляет примерно 90%.

Континентальный климат распространен на Южном Урале, поэтому этот прогноз особенно актуален для Челябинска, уточнила климатолог. Это означает, что на территории региона наблюдаются большие суточные, сезонные и годовые амплитуды температур. На климате здесь сказывается соседство с Казахстаном и центром Азии. «В этом году атмосферная циркуляция сменилась с западной на меридиональную, то есть воздействие теперь оказывается как с севера, так и с юга. Зимой азиатский максимум, юго-восточные ветры у нас холодные, а летом они горячие», — объяснила Пестрякова.

Для сравнения в Свердловской области умеренно континентальный климат — дует больше западных ветров, среднегодовая температура выше и больше осадков, уточнила метеоролог. Однако она не исключила, что холодная зима может прийти и в Екатеринбург.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что это лето в России выдалось аномально жарким. По его словам, резкое повышение температур, в частности, в Москве произошло из-за того, что она расположена на стыке холодной и теплой воздушных масс, пишет портал argumenti.ru.