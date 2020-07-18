В Свердловской области второй день бушует пожар в заповеднике

Тушению огня мешают горная местность и аномальная жара Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Аномально жаркая погода, установившаяся на Среднем Урале в последние дни, привела к крупному лесному пожару в заповеднике «Денежкин камень», расположенном на севере Свердловской области. О возгорании сообщила директор заповедника Анна Квашнина.

«Дневной облет Авиалесохраны принес сообщение о дыме, плохое место, на плече Денежкина, с юга. Локальное, почти уверена, что „поймали“ один из молниевых ударов», — написала Квашнина на своей странице в Facebook вчера. В дальнейшем оказалось, что тлел мох, огонь с которого мог в любой момент перекинуться на лесной массив. Однако, локализации и последующему тушению мешала труднодоступность — ближайшее место, куда может подъехать автомобиль, находится в 4 километрах от огня. Далее ситуация развивалась стремительно — на следующий день пожар перешел на верхушки деревьев.

В настоящее время с огнем ведут борьбу 11 сотрудников заповедника. Ближе к ночи к ним на помощь прибудут 15 добровольцев из различных ведомств и жители Североуральского городского округа. Помимо этого, завтра из Москвы выдвигается группа добровольных лесных пожарных с квадрокоптерами для оценки масштабов возгорания.

Сотрудники МЧС Свердловской области с помощью вертолетов сбросят воду на кромку пожара. Это позволит остановить распространение огня и работать с ним уже вручную. Однако, принимаемые меры не решают главную проблему в тушении пожара — в условиях горной местности заповедника путь по камням от лагеря до места возгорания занимает 5-6 часов. Свои коррективы вносит и погода, позволяющая проводить работы только в утром.

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