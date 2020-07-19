Полиция на месте происшествия никого не застала Фото: Pixabay

В Екатеринбурге на улице Пехотинцев в ночь на 19 июля потасовка. Несколько десятков человек, по словам очевидцев, кричали и бросались камнями.

«Их было очень много, около 80 человек. Была потасовка с криками. Камнями кидались даже. Слышно было, что в машины прилетали. Страшно, конечно, если ты в этот момент оказался на улице», — приводит портал E1 слова одного из очевидцев.

Жители близлежащих домов вызвали полицию. Однако, как пояснили в пресс-службе городского управления МВД, прибывшие на место происшествия полицейские не застали участников конфликта. Заявлений по этому поводу в полицию не поступало.