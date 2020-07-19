18 июля 2020

В Екатеринбурге произошла массовая потасовка. «Их было очень много, около 80 человек»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытая лицензия на 04.08.2015. Криминал., наручники, закон, криминал, правосудие, полиция
Полиция на месте происшествия никого не застала Фото: Pixabay

В Екатеринбурге на улице Пехотинцев в ночь на 19 июля потасовка. Несколько десятков человек, по словам очевидцев, кричали и бросались камнями.

«Их было очень много, около 80 человек. Была потасовка с криками. Камнями кидались даже. Слышно было, что в машины прилетали. Страшно, конечно, если ты в этот момент оказался на улице», — приводит портал E1 слова одного из очевидцев.

Жители близлежащих домов вызвали полицию. Однако, как пояснили в пресс-службе городского управления МВД, прибывшие на место происшествия полицейские не застали участников конфликта. Заявлений по этому поводу в полицию не поступало.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «Екатеринбург» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...