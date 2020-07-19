Экс-депутат Рады заявил об отказе Киева от Донбасса и Крыма

Украина уже отказалась от Крыма и Донбасса, считает Евгений Мураев Фото: Константин Михальчевский © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Киев уже отказался от Донбасса и претензий на Крым, когда решил не платить деньги живущим в этих регионах гражданам. Такое мнение выразил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

«Последние шесть лет Украина делает все необходимое, чтобы ни Крым, ни Донбасс не захотели „назад“. Это, в том числе, и языковой вопрос, и религиозный вопрос, и сама риторика в адрес граждан, которые проживают на этой территории и, по сути, брошены украинским государством на произвол судьбы», — сказал Мураев в эфире канала «Наш».

Украина, по его словам, отказалась от этих территорий, когда, сославшись на конвенции, решила не платить своим гражданам ради экономии. Экс-депутат уверяет, что лично приезжал в Донбасс и разговаривал с людьми. Говорит, последние с ненавистью относятся к киевской власти и воспринимают ее как враждебную.

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