Больше всего в России ожирение распространено в Алтайском крае, ЯНАО, Тюменской и Курганской областях. Об этом сообщают в Минздраве РФ.
В Алтайском крае 5539,4 случая ожирения на 100 тысяч населения, следует из данных Минздрава. «Далее идут Ямало-Ненецкий АО (3527,2), Тюменская (2860,2), Курганская (2714) области», — пишет RT. Отмечается, что меньше всего случаев заболевания ожирением обнаружено в Приморском крае.
«На самом деле получается, что во всех регионах страны без исключения избыточную массу тела или ожирение имеют более 50% населения», — говорит эксперт ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Елена Смирнова. Она рассказала, что около 62% взрослых людей в России страдают ожирением.
Ранее сообщалось, что после самоизоляции из-за пандемии коронавируса мир рискует погрузиться в эпидемию ожирения. Заведующая кафедрой эндокринологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Татьяна Демидова рассказала, что ученые всегда называли ожирение неинфекционной пандемией. По мнению врача, она страшнее коронавируса.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.