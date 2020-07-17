После коронавируса миру грозит эпидемия ожирения

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Ранее врач и телеведущая Елена Малышева назвала идеальную диету для похудения . По ее мнению, наиболее эффективный способ похудеть заключается в белковой и углеводной диетах. По словам Малышевой, средиземноморский рацион идеально подходит для каждого человека, уточнила телеведущая. Такая диета не требует ограничений и соблюдать ее очень просто.

Она отмечает, что ученые всегда называли ожирение неинфекционной пандемией. По мнению врача, она страшнее коронавируса. Татьяна Демидова уверена, что переедание может запустить «каскад зависимостей», которые усугубят исходную проблему, создав порочный круг: еда — депрессия — ожирение — снова еда. Специалисты назвали пять факторов, которые способствуют развитию ожирения: это стресс, с которым люди столкнулись из-за коронавируса, ухудшение экономических условий, доступность еды и близость холодильника, измененная экспозиция еды в домашних условиях, а также снижения уровня подвижности. Ученые прогнозируют, что после пандемии в РФ увеличится число пациентов с ожирением в среднем на 10—13% в зависимости от фонового состояния и региона проживания.

«К сожалению, текущая пандемия может способствовать дальнейшему увеличению распространенности ожирения […] Переедание стало одной из основных проблем в карантинный период и для многих обернулось возникшими или усугубившимися проблемами с весом», —цитируют Демидову « Известия ».

После самоизоляции мир рискует погрузиться в эпидемию ожирения. К такому выводу пришли ученые из университета Копенгагена, с ними согласна заведующая кафедрой эндокринологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Татьяна Демидова.

Доля россиян с ожирением увеличится на 13% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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