18 июля 2020
17 июля 2020

В Екатеринбурге снимают фильм про Распутина. В главной роли — сын Табакова. ФОТО с площадки

© Служба новостей «URA.RU»
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Съемки фильма «Блеф». Екатеринбург, табаков павел
В фильме Павел Табаков — молодой олигарх Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В столице Урала идут съемки 20-минутного художественного фильма «Блеф» с сыном Табакова Павлом в главной роли. Корреспонденты URA.RU побывали на съемочной площадке проекта.

Табаков-младший играет юношу-мажора Феликса из семьи русских олигархов Юсуповых. Он привык к беззаботной жизни, но все меняется, когда у него умирает мать — это происходит в частной клинике Григория Распутина. Юному герою приходится не только брать в свои руки бразды правления семейной бизнес-империей, но и расследовать смерть матери.

«Это современное переосмысление истории с Распутиным и Юсуповым, — заявил URA.RU Павел Табаков (Юсупов был первым богачом Российской империи начала XX века и известен как участник убийства Григория Распутина и автор книг о нем — прим. ред.). — В нынешних реалиях эта история пошла бы по-другому — об этом фильм».

В Екатеринбурге съемки проходили возле «Атриум Палас Отеля» на Вознесенской горке, в отеле «Онегин», а также в екатеринбургских ресторанах. В воскресенье съемки состоялись в парке особняка Харитонова-Расторгуева, который в фильме стал имением Юсуповых.

Съемки фильма «Блеф». Екатеринбург
Режиссер Андрей Килин и главные актеры фильма: Николай Шрайбер, Павел Табаков, Дмитрий Бедерин.
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Снимает короткометражный фильм та же команда, которая выпустила тизеры к будущему фильму «Перевал Дятлова»: продюсер Дмитрий Артемьев, режиссер Андрей Килин, оператор-постановщик Олег Иванов (Москва). Сценарий написала Ирэна Даровская (Санкт-Петербург).

«Идея фильма родилась всего два месяца назад, — рассказал URA.RU Дмитрий Артемьев. — Очень быстро сделали сценарий, собрали хорошую команду. Но, главное — нам удалось привлечь к проекту медийных актеров (кроме Павла Табакова, в съемках задействованы Николай Шрайбер, Дарья Ленда, Дмитрий Бедерин). Это важно, потому что фильм призван возродить репутацию уральского кино, показать, что и в Екатеринбурге умеют снимать на высоком уровне».

Раскрывать стоимость проекта продюсер не стал, отметив лишь, что съемки стали возможны благодаря нескольким спонсорам, а также поддержке администрации города (по данным URA.RU, проект поддержал глава Екатеринбурга Александр Высокинский).

Съемки фильма «Блеф». Екатеринбург
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Съемки фильма «Блеф». Екатеринбург
Режиссер Андрей Килин обсуждает с актерами предстоящую сцену
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Съемки фильма «Блеф». Екатеринбург
Звезда картины Павел Табаков
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Съемки фильма «Блеф». Екатеринбург
В картине также задействованы актеры Николай Шрайбер…
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Съемки фильма «Блеф». Екатеринбург
… и Дмитрий Бедерин.
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Съемки фильма «Блеф». Екатеринбург
Съемки проходят на фоне ротонды в Харитоновском парке Екатеринбурга
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Съемки фильма «Блеф». Екатеринбург
По сюжету, героев картины охраняет собственная ЧВК семейства Юсуповых
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Съемки фильма «Блеф». Екатеринбург
Создатели проекта: режиссер Андрей Килин, продюсер Дмитрий Артемьев и оператор Олег Иванов
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Съемки фильма «Блеф». Екатеринбург
Оператор-постановщик Олег Иванов — во время паузы…
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Съемки фильма «Блеф». Екатеринбург
… и за работой.
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Съемки фильма «Блеф». Екатеринбург
Работает команда осветителей
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Съемки фильма «Блеф». Екатеринбург
Вот как процесс съемок видит режиссер.
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Съемки фильма «Блеф». Екатеринбург
«Командует парадом» во время съемок второй режиссер Ирина Мутьева (в центре)
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Съемки фильма «Блеф». Екатеринбург
Во время паузы между съемками
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Съемки фильма «Блеф». Екатеринбург
На съемочную площадку заглянул почетный консул Италии в Екатеринбурге Роберто Д’Агостино (справа).
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Съемки фильма «Блеф». Екатеринбург
Павел Табаков дает интервью URA.RU
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
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