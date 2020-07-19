Главный тренер ФК «Урал» уходит в отставку

Главный тренер футбольного клуба «Урал» Дмитрий Парфенов ушел в отставку после поражения команды. Об этом он заявил сразу после игры в Екатеринбурге.
«Урал» проиграл со счетом 1:3 подмосковному ФК «Химки» в полуфинале Олимп — Кубка России. «Провалили игру. Есть решение — я покидаю команду», — сказал Парфенов в эфире телеканала «Матч ТВ». Специалист поблагодарил болельщиков, игроков и руководство клуба, отметив, что надо двигаться дальше.
Дмитрий Парфенов стал главным тренером «Урала» в мае 2018 года. В прошлом году команда под его руководством дошла до финала Олимп — Кубка России, но уступила московскому «Локомотиву». В Российской Премьер-Лиге перед последним туром «Урал» занимает 11-е место с 35 очками, гарантировав прописку на следующий сезон в высшем первенстве страны по футболу.
Финал Олимп — Кубка России пройдет 25 июля на домашнем стадионе «Урала» «Екатеринбург-Арене». После победы над уральским коллективом подмосковные «Химки» ждут победителя встречи между «Зенитом» и «Спартаком».
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