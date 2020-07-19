18 июля 2020
17 июля 2020

Главный тренер ФК «Урал» уходит в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Матч ФК Урал - ФК Рубин. Екатеринбург , парфенов дмитрий
Дмитрий Парфенов оставил кресло главного тренера ФК «Урал» после поражения в полуфинале Олимп — Кубка России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главный тренер футбольного клуба «Урал» Дмитрий Парфенов ушел в отставку после поражения команды. Об этом он заявил сразу после игры в Екатеринбурге.

«Урал» проиграл со счетом 1:3 подмосковному ФК «Химки» в полуфинале Олимп — Кубка России. «Провалили игру. Есть решение — я покидаю команду», — сказал Парфенов в эфире телеканала «Матч ТВ». Специалист поблагодарил болельщиков, игроков и руководство клуба, отметив, что надо двигаться дальше.

Дмитрий Парфенов стал главным тренером «Урала» в мае 2018 года. В прошлом году команда под его руководством дошла до финала Олимп — Кубка России, но уступила московскому «Локомотиву». В Российской Премьер-Лиге перед последним туром «Урал» занимает 11-е место с 35 очками, гарантировав прописку на следующий сезон в высшем первенстве страны по футболу.

Финал Олимп — Кубка России пройдет 25 июля на домашнем стадионе «Урала» «Екатеринбург-Арене». После победы над уральским коллективом подмосковные «Химки» ждут победителя встречи между «Зенитом» и «Спартаком».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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