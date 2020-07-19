Экономист назвал три реформы, которые ускорят экономику России

Пандемия может стать фактором для скорого проведения экономических реформ в России Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Российская экономика сможет быстрее выйти на докризисный уровень, если руководство страны примет необходимые меры. В разговоре с URA.RU экономист Константин Селянин назвал три реформы, которые помогут стране легче выйти из кризиса.

«Должна быть налоговая реформа, которая стимулирует предпринимательство. Отчасти видим под пандемию смягчение налогов. [Во-вторых] безусловно, это дробление наших монополий. И реформа правовая, когда решения судов станут понятными, когда их исполнение будет надежно обеспечено. Вот три экономических реформы, о которых говорят лет уже 15, если не больше», — объяснил собеседник агентства. Если реформы проводиться не будут, то прогноз аналитиков Economist Intelligence Unit (EIU) о том, что российская экономика сможет вернуться на докризисный уровень к 2024 году, выглядит правдоподобным, подчеркнул Селянин.

По мнению экономиста, пандемия коронавируса может стать фактором для скорого проведения экономических реформ в России. «В плане пандемии, мало что поменялось. Пандемия просто значительно ухудшила обстановку в экономике, но нисколько не повлияла на необходимость проведения определенных экономических реформ. А хорошо бы, если она бы это ускорила, для этого нужна политическая воля», — заключил Селянин.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что полное возвращение ВВП России на уровень 2019 года произойдет только в первом полугодии 2022 года, передает RT. А в Минфине РФ возвращение к соблюдению действующих бюджетных правил запланировано на 2022 год. Аналитики считают, что антикризисные меры, предпринятые после начала пандемии нового коронавируса, дают достаточно высокий эффект, поэтому сокращение экономики окажется не слишком глубоким, пишет агентство Nation News.

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