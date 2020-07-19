Белорусские СМИ сообщили об экстренной госпитализации Лукашенко

Пресс-секретарь Александра Лукашенко уже опровергла информацию о госпитализации президента
Белорусские СМИ и telegram-каналы сообщили, что президент страны Александр Лукашенко был срочно госпитализирован. Пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт уже опровергла эту информацию.
«Не дождетесь», — цитирует Эйсмонт РИА «Новости». По информации «Росбалт», в telegram-канале «Компромат. Беларусь» сообщалось, что Лукашенко госпитализирован с гипертоническим кризом. Также появлялись сообщения, что у главы государства инсульт.
Ранее Александр Лукашенко рассказал, как всегда оставаться здоровым. По его словам, утром надо заниматься спортом и в течение дня нормально питаться и дышать свежим воздухом, передает RT.
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