У добровольцев выработались необходимые антитела к коронавирусу Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В военном госпитале имени Бурденко завершились клинические испытания вакцины от коронавируса, которую разработало Минобороны РФ и Национальный исследовательский центр им. Гамалеи. У добровольцев выработался иммунитет. Об этом журналистам рассказал доктор биологических наук, полковник Сергей Борисевич.

По его словам, в понедельник из госпиталя выпишут вторую, последнюю группу добровольцев из 20 человек. «Имеющиеся данные анализов подтверждают, что в результате вакцинации у добровольцев выявлены необходимые антитела к коронавирусу, а компоненты вакцины безопасны и хорошо переносимы человеком», — сказал Борисевич в интервью газете «Красная звезды».

Полковник отметил, что теперь ученым предстоит проделать «огромный пласт» работы — от составления итоговых отчетов до государственной регистрации вакцины. Ранее анестезиолог-реаниматолог филиала госпиталя имени Бурденко Олег Чихляев говорил, что во время испытаний у добровольцев не было никаких побочных эффектов от препарата. Об аналогичных результатах, как напоминает « Царьград» , также докладывал Национальный исследовательский центр им. Гамалеи.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.