19 июля 2020

В России завершились испытания вакцины от коронавируса. Минобороны объявило результаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Медицина. Ханты-Мансийск, вакцина, прививка, шприц, инъекция
У добровольцев выработались необходимые антитела к коронавирусу Фото: Александр Елизаров © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В военном госпитале имени Бурденко завершились клинические испытания вакцины от коронавируса, которую разработало Минобороны РФ и Национальный исследовательский центр им. Гамалеи. У добровольцев выработался иммунитет. Об этом журналистам рассказал доктор биологических наук, полковник Сергей Борисевич.

По его словам, в понедельник из госпиталя выпишут вторую, последнюю группу добровольцев из 20 человек. «Имеющиеся данные анализов подтверждают, что в результате вакцинации у добровольцев выявлены необходимые антитела к коронавирусу, а компоненты вакцины безопасны и хорошо переносимы человеком», — сказал Борисевич в интервью газете «Красная звезды».

Полковник отметил, что теперь ученым предстоит проделать «огромный пласт» работы — от составления итоговых отчетов до государственной регистрации вакцины. Ранее анестезиолог-реаниматолог филиала госпиталя имени Бурденко Олег Чихляев говорил, что во время испытаний у добровольцев не было никаких побочных эффектов от препарата. Об аналогичных результатах, как напоминает «Царьград», также докладывал Национальный исследовательский центр им. Гамалеи.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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