Ученые должны опубликовать результаты исследований вакцины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ученые должны публиковать результаты исследований вакцины от коронавируса, поскольку у нее могут проявиться новые свойства. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов, разработчик вакцин от коронавируса SARS-CoV и вируса Эбола.

Ранее Минобороны РФ объявило об окончании клинических испытаний российской вакцины от COVID-19. Ведомство проводило их совместно с Национальным исследовательским центром им. Гамалеи. Теперь все тестировавшие лекарство через 42 суток должны пройти контрольное испытание, чтобы подтвердить эффективность вакцины.

Однако вирусолог Александр Чепурнов подчеркнул, что еще рано делать какие-либо выводы. «Судить пока о чем-то сложно. Нужно знать, какие результаты получили. Исследования должны быть опубликованы. Если публикаций нет, для меня этой вакцины не существует. Значит, нам что-то подсовывают», — сказал ученый.

В пример Чепурнов привел вакцину от лихорадки Эбола, у которой было несколько вариантов. Оказалось, что со временем у самого эффективного типа препарата появились новые свойства: он работал не только как вакцина от Эболы, но и как препарат экстренной профилактики. И все этапы исследований ученые публиковали. С вакциной от коронавируса должно быть точно так же, резюмирует Чепурнов.

Ожидается, что лекарство начнут массово применять уже в середине августа. В эфире «Национальной службы новостей» экс-глава Роспотребнадзора РФ Геннадий Онищенко заявлял, что не нужно проводить тотальную вакцинацию от коронавируса.

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