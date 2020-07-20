Эпидемия коронавируса в ЯНАО стала замедляться

На Ямале зафиксировали минимальный прирост заболевших с 28 июня Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Ямало-Ненецком автономном округе 155 человек заболели коронавирусом. Об этом сообщили в местном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Прирост за минувший день стал минимальным с 28 июня, когда заразились 154 ямальца.

Больше всего заболевших приходится на Ноябрьск, где заразились 49 жителей. В Новом Уренгое инфекцию обнаружили у 48 горожан, в Губкинском — у девяти, в Салехарде — у семи. В Тарко-Сале заболели шесть человек, в Лабытнанги — пять, в Надыме — три. Всего в округе известно о 9478 случаях коронавируса. 4376 пациентов считаются полностью выздоровевшими.

Судя по официальным данным, эпидемия в ЯНАО пошла на спад. С 17 июля ежедневно фиксируется все меньше заражений, хотя это число по-прежнему превышает 150 человек. Помимо этого, третий день подряд в ЯНАО не умирают пациенты с коронавирусом. Резкий рост летальных исходов продолжался с конца июня, когда за три недели скончались почти 30 человек. Сейчас на Ямале известно о 60 жертвах COVID-19.

На сегодняшний день коэффициент распространения инфекции (Rt) в ЯНАО равен 1,01. Из-за этого власти округа пока не могут перейти ко второму этапу снятия карантина. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, для этого коэффициент должен быть не выше 0,8 в течение четырех дней. 19 июля руководство Ямала приняло решение продлить карантин до 15 августа.