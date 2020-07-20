19 июля 2020

В Свердловской области отказались усиливать карантин. Как будут бороться с коронавирусом на неделе

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка соблюдения масочного режима водителями. Екатеринбург, полиция, гибдд, дорожно патрульная служба, проверка на дорогах, досмотр автомобиля, масочный режим, проверки на дорогах, полицейский рейд
Маски свердловчанам пока снимать не разрешают Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев принял решение продлить коронавирусные ограничения с 20 по 27 июля. Соответствующий указ уже подписан главой региона, сообщил URA.RU источник в ближайшем окружении губернатора.

Текст поправок в указ №100 о введении режима повышенной готовности гласит: «В части первой пункта 10 слова «20 июля» заменить словами «27 июля». таким образом. большая часть ограничительных мер продляется автоматически. При этом об усилении режима речи не идет, хотя министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время своего визита в Екатеринбург указывал на такую возможность. Для людей старше 65 лет и для тех, кто имеет хронические заболевания, будет продлен режим самоизоляции. В Свердловской области продолжит действовать масочный режим в общественных местах и транспорте.

При этом появились некоторые послабления. Например, глава региона разрешил репетиции артистов в театрах и концертных организациях без присутствия зрителей, а также спектакли, концерты, театральные представления, показ кинофильмов с количеством посетителей, не превышающем 50% от вместимости площадки. Разрешена работа летних веранд кафе. Разрешено открыться музеям и библиотекам.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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