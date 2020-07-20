Маски свердловчанам пока снимать не разрешают Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев принял решение продлить коронавирусные ограничения с 20 по 27 июля. Соответствующий указ уже подписан главой региона, сообщил URA.RU источник в ближайшем окружении губернатора.

Текст поправок в указ №100 о введении режима повышенной готовности гласит: «В части первой пункта 10 слова «20 июля» заменить словами «27 июля». таким образом. большая часть ограничительных мер продляется автоматически. При этом об усилении режима речи не идет, хотя министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время своего визита в Екатеринбург указывал на такую возможность. Для людей старше 65 лет и для тех, кто имеет хронические заболевания, будет продлен режим самоизоляции. В Свердловской области продолжит действовать масочный режим в общественных местах и транспорте.

При этом появились некоторые послабления. Например, глава региона разрешил репетиции артистов в театрах и концертных организациях без присутствия зрителей, а также спектакли, концерты, театральные представления, показ кинофильмов с количеством посетителей, не превышающем 50% от вместимости площадки. Разрешена работа летних веранд кафе. Разрешено открыться музеям и библиотекам.