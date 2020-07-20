В США понимают, что Белоруссия не станет их союзником из-за тесных связей с Россией, уверен Федор Лукьянов Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

Белоруссия не ищет в лице США союзника, несмотря на первое за 12 лет назначение посла республики в Соединенных Штатах. Такое мнение в разговоре с URA.RU сделал журналист-международник, политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

«Отсутствие послов — это аномалия. Сейчас все вернулось к норме. А отношения России и Белоруссии определяются большим количеством разных обстоятельств, и они с Соединенными Штатами никак не связаны», — объяснил собеседник агентства.

По словам Лукьянова, в США понимают, что Белоруссия не станет их союзником. «Не иметь полноценных отношений с крупнейшей мировой страной — это странно. Но все имеет ясно обозначенные пределы. И, безусловно, Соединенные Штаты ведущим партнером Белоруссии не будут ни при каких обстоятельствах, потому что взаимосвязь России и Белоруссии слишком тесная», — заявил эксперт.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил замглавы МИД Олега Кравченко послом республики в США, передает «Царьград». В своем первом заявлении дипломат отметил, что Минск и Вашингтон могут быть взаимовыгодными партнерами, сообщает РИА «Новости». А администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает в качестве основной кандидатуры на должность посла США в Белоруссии советника госсекретаря по Западной Европе и ЕС Джули Фишер, пишет RT.

В 2008 году Белоруссия и США на взаимной основе отозвали послов и до минимума сократили количественный состав дипломатических представительств. Руководство дипломатических представительств обеих стран было снижено с уровня посла до временного поверенного.

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