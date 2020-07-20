Главный борец с коррупцией полиции Екатеринбурга получил срок

Эдуард Воронин отделался условкой, но остался без карьеры в МВД Фото: Анна Майорова © URA.RU

Верх-Исетский суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему руководителю ОЭБиПК (отдела экономической безопасности и противодействия коррупции) УМВД Екатеринбурга Эдуарду Воронину, обвиненному в «крышевании» игорного бизнеса. Об этом URA.RU сообщили в свердловском областном суде.

«Эдуард Воронин признан виновным по части 1 статьи 286 УК РФ („Превышение должностных полномочий“) и приговорен к пяти годам лишения свободы условно, — сообщили в пресс-службе облсуда. — Ему также назначен штраф в размере 350 тысяч рублей и он лишен права занимать должности в правоохранительных органах на срок шесть лет».

URA.RU подробно рассказывало о деле Воронина: он был задержан 3 октября 2018 года после серии обысков, которые провели в его кабинетах и дома сотрудники ФСБ. Расследование вело Четвертое следственное управление СКР. Воронина обвиняли в крышевании игорного бизнеса армянской диаспоры.

По схожем делу проходит и бывший замначальника ГУ МВД по Свердловской области, генерал-майор Владимир Романюк, задержанный в Москве в октябре 2018. Сразу после задержания он признался в получении взятки в 1,3 млн рублей, и суд отправил его под домашний арест.