Курганского лжесвященника обвинили в педофилии

Приход Варуха находится на Рябковском кладбище Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Несколько курганских священников рассказали про эпизоды педофилии и мужеложства курганского «лжеепископа» Варуха (Тищенкова). Их мнения представил в своем расследовании телеканал «Спас».

«В 2007 году я был секретарем епархии, и летом обратилась ко мне женщина <…> и говорит, что ваш священник изнасиловал моего ребенка», — сообщил в репортаже протоиерей Михаил Кучеров. Он добавил, что женщина говорила про Варуха, который не имеет отношения к РПЦ. «Мне лично говорили послушники, называли его „голубым“», — объяснил каналу игумен Иларион.

По данным телеканала, в Советском союзе Варух отсидел за измену Родине, в 2010 году его судили за хранение боевых патронов, а в 1990 году его привлекали за педофилию. По словам адвоката Варуха, обвинение за мужеложство переквалифицировали в антисемитизм.

С самим Варухом представителям канала пообщаться не удалось, только с его адвокатом Олегом Курбатовым. Он предложил митрополиту курганскому и белозерскому Даниилу пообщаться с Варухом, и, возможно, Тищенков перейдет в РПЦ. URA.RU также не удалось поговорить с Варухом. В распоряжении редакции нет его контактов.

Приход «лжеепископа» Варуха (Тищенкова) находится на Рябковском кладбище в Кургане. Раньше он состоял в раскольническом Киевском патриархате, из которого, по информации Курганской епархии, его выгнали. На данный момент, отношениями Варуха и епархии занимаются правоохранительные органы.