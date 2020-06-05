Инсайды ЯНАО: в полиции ждут отставок

Количество безработных на Ямале растет Картинка: соцсети

Ямальская полиция замерла в ожидании нового босса, а местных чиновников до сих пор лихорадит от техногенной катастрофы, которая так и не дошла до округа. Кое-кто из политиков уже метит в кресло в правительственном кабинете, а скандальный олигарх тратит деньги на заведомо провальные выборы.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Удар по Салехарду был планом Кремля

Инсайдеры в высших кругах Ямала уверены: статус «столицы Арктики» отдали Мурманску не из-за влиятельности губернатора Андрея Чибиса, а просто чтобы Салехард «не забывался». «Сперва был сделан вброс о возможности объединения „матрешки“, а когда стало ясно, что север категорически против, попытались ослабить его влияние через конкуренцию с другой арктической территорией», — уверяют знающие ситуацию собеседники.

При этом поговаривают, что дело вовсе не в просчетах губернатора Дмитрия Артюхова: такие «расслабляющие удары» Москва наносила и будет наносить большинству «вшитых» и формально независимых регионов. Это и Югра, у которой забрали статус биатлонной столицы, а теперь еще и шахматную олимпиаду отбирают, и соседний НАО, объединяемый с Архангельском.

Чиновники правительства прикрывают друга от наказания

В медицинских кругах ЯНАО рассказывают, почему главврачу Тазовской ЦРБ Эльдару Фараджеву долгое время сходят с рук нарушения, о которых сообщают врачи и пациенты. «Ни для кого не секрет, что между директором окружного депдзрава Сергеем Новиковым, его замом Кириллом Трапезниковым и главврачом из Тазовского давно сложились более чем деловые отношения, — негодуют инсайдеры. — Сколько жалоб на Фараджева и его приближенных было написано, сколько проверок проведено — другого бы давно уже уволили, но не этого».

Инсайдеры говорят, что депздрав покровительствует не только Фараджеву, но и его подчиненному, заведующему поликлиникой Вадиму Четверткову. Новиков и Трапезников, сами бывшие главврачи, по слухам, предпочитают скрывать ситуацию от губернатора Артюхова, а на все жалобы либо отвечают формальными отписками, либо и вовсе перенаправляют запросы вниз — самому Фараджеву.

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Скандальный депутат уходит в исполнительную власть

В коридорах власти шепчутся, что ЛДПР-овец Иван Вершинин, которого еще совсем недавно «отправляли домой» — на юг Тюменской области, Ямал покидать не собирается, а переходит в исполнительную власть. «Депутатом Вершинину больше не быть — он изрядно надоел своей активностью в качестве оппозиционного политика, — рассказывают в кулуарах. — Но и без работы он не останется: на одном из совещаний правительства даже озвучивалась возможность перехода „Сокола Жириновского“ в другую ветвь власти».

Справится ли экс-депутат с новыми обязанностями — покажет время. Критиковать власть с депутатской трибуны и решать вопросы из кабинета чиновника — это не одно и то же, делятся соображениями слухмейкеры.

На голосование по Конституции спустили разнарядки

Близкие к властным структурам ЯНАО источники рассказывают, что окружной избирком подготовил инструкции для руководителей государственных и муниципальных организаций. «Нужно будет обеспечивать явку населения на голосование по Конституции, — рассказывают инсайдеры агентства. — Власти, как обычно, пошли проверенным путем: каждый работник бюджетной сферы должен будет не только сам проголосовать, но и привести как минимум троих избирателей».

По словам собеседников, для руководящих работников в окружных и муниципальных организациях план еще больше: один плюс пять избирателей. А поскольку регион завязан на ТЭК, то власти уже договариваются и с газовиками, чтобы их работники также не игнорировали принятие поправок в основной закон страны.

Фото: Алексей Денисов, Instagram

Единороссу портят репутацию на зловонном скандале

Депутат заксобрания ЯНАО Алексей Денисов пошел на поводу у провокаторов, рассказывают источники в депутатском корпусе. «Ему кто-то нажаловался, что солидное предприятия якобы занимается складированием отходов рыбного производства прямо в городе, он поспешил, не проверяя информацию, устроить скандал в соцсетях, — говорят собеседники. — В итоге оказалось, что „зловонные горы“, мягко говоря, не соответствуют действительности. Да, отходы там были. Но не с зимы они там лежали, как рассказали депутату некие доброжелатели, а всего лишь с утра».

Предприятие, на которое «наехал» единоросс, между тем, является значимым для ямальской экономики и дает работу сотням жителей Салехарда. Кое-кто полагает, что уважаемый в городе политик и врач с хорошей репутацией просто не смог бы пройти мимо, чем и воспользовались его политические противники, «сливая» ему зловонную историю.

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ямальские силовики замерли в ожидании перемен

Источники в правоохранительных органах ЯНАО уверены: с приходом нового начальника окружного управления МВД многое изменится. «Новый шеф ямальской полиции наверняка приведет с собой людей, с которыми он работал и которые его не подведут, — уверены источники. — И это будут офицеры управления, не ниже начальника подразделения — а значит, кого-то из нынешних попросят подвинуться».

Инсайдеров не смущает, что указ о якобы произведенном назначении полковника Сергея Костенко до сих пор не обнародован и до ямальского главка не доведен. По их словам, это еще ни о чем не говорит: Костенко уже не состоит в штате ярославского главка, а практика перемещения вслед за начальником «своих» людей у силовиков в порядке вещей.

Оппозиционер-олигарх начал битву за мандат

В политическом истеблишменте поговаривают, что глава корпорации «Роснефтегаз» Олег Ситников из Нового Уренгоя начал собирать команду профессионалов, которые помогут ему получить мандат депутата заксобрания. «Пиарщики и политтехнологи уже наняты, они начали активно работать с политической повесткой и бомбят СМИ предложениями о сотрудничестве, — рассказывают знакомые с обстановкой в двух ямальских столицах, газовой и административной, источники. — Олигарх, по слухам, готов хорошо оплачивать их труд, а в случае победы еще и неплохие бонусы обещает».

Правда, даже при таком раскладе в политтусовке Ямала шансы на победу Ситникова под флагом «Родины» оценивают не слишком высоко. Многие из опрошенных агентством политиков уверены: «политические игры» олигарха ему ничего не принесут, а нынешней парламентской оппозиции — СР, ЛДПР и КПРФ — нервов попортят.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Катастрофа в Сибири вызвала панику на Ямале

Чиновники поговаривают, что сразу два департамента ямальского правительства несколько дней жили в напряжении от возможных последствий аварии в Норильске. «Говорили, что существует прямая угроза попадания нефтепродуктов из Енисея в Карское море, — рассказывают в коридорах власти. — Если бы это произошло, департаментам АПК и природресурсов пришлось бы туго: экология и рыболовство — их ответственность».

Если бы разлив топлива для ТЭЦ дошел бы до моря, это привело бы не только к гибели промысловых пород рыб, но и полностью уничтожило экосистему региона, полагают собеседники. Сейчас, вроде бы, выдохнули — Росприроднадзор пришел к выводу, что морю угрозы нет, но осадок все равно остался.

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