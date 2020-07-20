Вирусолог оценил шансы заразиться коронавирусом на пляже

Пляж — не лучшее место для распространения COVID-19, считает Владимир Оберемок Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Шансы заразиться коронавирусом на пляже в солнечную погоду крайне малы, однако нельзя забывать о мерах предосторожности. Об этом заявил доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского (КФУ), вирусолог Владимир Оберемок.

«Ультрафиолет солнечного света уничтожает вирусные частицы. Если на пляже больной человек не будет находиться очень близко с вами, то шансы заболеть крайне малы», — заявил он РИА «Новости». Вирус, по словам ученого, погибнет под воздействием ультрафиолета за несколько десятков секунд.

В облачную погоду ультрафиолет Солнца не будет столько эффективен, поэтому нужно уделять особое внимание мерам предосторожности, подчеркнул Оберемок. При возникновении симптомов недомогания стоит как можно скорее сделать тест на коронавирус, чтобы в случае положительного результата начать лечение.

Ранее сообщалось, что в России успешно завершились первые испытания вакцины от коронавируса на добровольцах. Принявшие участие в исследованиях перенесли вакцинацию хорошо, у них выработались антитела, передает телеканал 360.

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