В Высшей школе экономики пообещали дать оценку словам Гасанова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокуратура проверит высказывания Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке в 2002 году. Заявление на Гусейнова с просьбой возбудить уголовное дело подал общественный деятель Сергей Колясников.

До этого Гусейнов опубликовал пост в Facebook, в котором согласился со словами писателя Сьюзан Зонтаг, назвавшей теракт «освободительной борьбой чеченского народа». Филолог только добавил, что это не оправдывает, но объясняет взятие заложников и убийства.

«Такой человек не может преподавать детям. Я не считаю допустимым, чтобы такие люди преподавали. И должна быть ответственность по закону, уже по итогам проверки», — цитирует Колесникова «Пятый канал».

Член президиума «Офицеров России» и ветеран группы антитеррора Игорь Шевчук отметил, что если бы Гусейнов сказал подобное родственникам погибших, то его бы либо избили, либо убили. «Он либо болен, либо извращенец», — заявил он. В Высшей школе экономики также раскритиковали Гусейнова. В университете назвали его слова неприемлемыми и пообещали дать им правовую оценку.

Ранее Гасан Гусейнов прославился после высказываний о россиянах и русском языке. Так, по его мнению, в России живут не самые умные и человечные люди, а русский язык «убогий» и «клоачный».

Террористический акт на Дубровке произошел в Москве в октябре 2002 года. Тогда террористы захватили зрительный зал во время показа мюзикла «Норд-Ост» и несколько дней удерживали заложников. По разным данным, в результате теракта погибли от 130 до 174 человек.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.