19 июля 2020
18 июля 2020

В Златоусте больного раком не оперируют без паспорта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественное вручение паспортов Александром Моором, вручение государственных наград. Тюмень, паспорт гражданина рф, вручение паспорта
Уроженец Киргизии скоро получит паспорт гражданина РФ Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В городе Златоусте Челябинской области онкобольного не оперировали из-за отсутствия паспорта. Помог уполномоченный по правам человека.

За помощью близкие мужчины обратились к уполномоченному по правам человека в Челябинской области Юлии Сударенко. «Его документы восстанавливаются с декабря 2018 года. С его заболеванием необходима срочная операция, но онколог без документов не принимает. Вы последняя наша надежда», — приводится выдержка из обращения в telegram-канале уполномоченного по правам человека в Челябинской области.

После этого обращение было направлено в челябинское ГУ МВД. Там установили, что для получения паспорта уроженцу Киргизии нужно было предоставить свидетельство о рождении, которого он не имел. Сотрудники МВД направили запрос в Киргизию, однако там информацию получить не удалось. После этого в ГУВМ МВД России направили запрос о возможности приема документов мужчины без свидетельства о рождении, говорится в сообщении.

В итоге мужчине сделают паспорт без свидетельства о рождении. Его уже пригласили в отдел по вопросам миграции для подачи заявления.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», viber-канале «Челябинск» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...