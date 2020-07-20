В Златоусте больного раком не оперируют без паспорта

Уроженец Киргизии скоро получит паспорт гражданина РФ Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В городе Златоусте Челябинской области онкобольного не оперировали из-за отсутствия паспорта. Помог уполномоченный по правам человека.

За помощью близкие мужчины обратились к уполномоченному по правам человека в Челябинской области Юлии Сударенко. «Его документы восстанавливаются с декабря 2018 года. С его заболеванием необходима срочная операция, но онколог без документов не принимает. Вы последняя наша надежда», — приводится выдержка из обращения в telegram-канале уполномоченного по правам человека в Челябинской области.

После этого обращение было направлено в челябинское ГУ МВД. Там установили, что для получения паспорта уроженцу Киргизии нужно было предоставить свидетельство о рождении, которого он не имел. Сотрудники МВД направили запрос в Киргизию, однако там информацию получить не удалось. После этого в ГУВМ МВД России направили запрос о возможности приема документов мужчины без свидетельства о рождении, говорится в сообщении.

В итоге мужчине сделают паспорт без свидетельства о рождении. Его уже пригласили в отдел по вопросам миграции для подачи заявления.