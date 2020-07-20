Предвыборный штаб пермского губернатора усилят до конца недели

Участвовать в политической борьбе Махонину помогут федеральные эксперты Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Предвыборный штаб врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина может быть усилен кураторами из Москвы до конца недели. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее стало известно, что регион покинул федеральный политтехнолог Алексей Трубецкой (Кошмаров), которого Махонин привлек по рекомендации своего бывшего шефа, главы ФАС России Игоря Артемьева.

Решение отказаться от его услуг было продиктовано слабой работой избирательного штаба. Предполагается, что работу усилят федеральные кураторы, отвечающие за различные направления: электоральную сеть, соцсети, пропаганду и контропропаганду.

«Думаю, что до конца этой недели предвыборный штаб (врио губернатора Дмитрий Махонина — URA.RU) будет усилен», — заявил источник. Другой источник, пояснил, что штаб уже сформирован, но окончательно функционал между теми, кто в него вошел, пока не перераспределен. Кто именно вошел в штаб, источники не уточняют.

В пресс-службе главы края вопрос о ходе предвыборной кампании, в которой участвует Махонин, оставили без комментариев. Выборы губернатора назначены на 13 сентября. На кресло главы региона претендуют восемь кандидатов: Ксения Айтакова (КПРФ), Евгений Козлов («Патриоты России»), Дмитрий Махонин (самовыдвижение), Андрей Михеев («РОТ Фронт»), Павел Панков (самовыдвижение), Олег Постников (ЛДПР), Александр Репин (Справедливая Россия) и Филипп Чернышев (самовыдвижение).