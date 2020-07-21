В зоне подтопления — более 200 домов Читатель URA.RU

В Нижних Серьгах из-за паводка введен режим ЧС. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

«Всего в ликвидации последствий подтопления в Нижних Серьгах задействована группировка сил и средств в количестве 255 человек, 52 единиц техники, 19 плавсредств», — сообщили спасатели.

Отмечается, что руководит спасательными работами начальник Главного регионального управления МЧС генерал-майор внутренней службы Виктор Теряев. По предварительной информации, в зоне подтопления находятся 200 домов и несколько административных зданий. Спасателями эвакуированы семь человек. Остальные жители самостоятельно покинули подтопленные дома. Для размещения людей подготовлены три пункта временного размещения: санаторий и два детских сада. Работы по ликвидации последствий паводка продолжаются/

По информации местных жителей, в настоящий момент обесточен весь город. Кроме этого, из-за паводка приостановил работу Новолипецкий металлургический. Интерфакс сообщает, что на предприятии было оперативно отключено электро и газоснабжение, остановлено оборудование.Сотрудники завода эвакуированы.

Ранее URA.RU публиковало видео с места событий. Очевидцы сообщали, что поток воды сметал практически все на своем пути. По некоторым данным, повреждены машины и жилые дома.