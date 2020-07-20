Владимир Путин назначил Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

У врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева не меньше административного опыта, чем у бывшего губернатора региона Сергея Фургала. Новый глава Хабаровского края способен отстаивать интересы региона перед федеральным центром, в то же время поддерживая с Москвой рабочие отношения. Об этом в разговоре с URA.RU заявил руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

«Опыт у него (Дегтярева — прим.ред.) как минимум не хуже, чем у Фургала, если мы говорим про думский опыт. Дегтярев не предприниматель, как Фургал, он, скорее, человек государственного склада карьеры. Очевидно, что он относится к тем, кто в качестве основной выбирает именно карьеру управленца. Пусть это выборные должности, представительные должности, но эта деятельность, связанная с управлением, а не с зарабатыванием [денег]», — объяснил собеседник агентства.

По словам Кирьяна, Дегтярев способен выстроить рабочие отношения с федеральными ведомствами, при этом, отстаивая интересы региона. «[Будет] очень странно приходить в регион и пытаться игнорировать интересы региона. Я думаю, что Дегтярев, который как человек сам из региона и работает в Госдуме по разным региональным вопросам, точно не тот, кто будет думать, как угодить федеральному центру. Нет, он будет выстраивать работоспособный диалог», — отметил политолог. Он добавил, что Дегтярев — молодой управленец, который способен выстраивать отношения с простыми людьми и слышать их.

В ЛДПР должны остаться довольны назначением Михаила Дегтярева на пост врио Хабаровского края, считает собеседник URA.RU, — регион остается под управлением ее представителя. «Для ЛДПР это максимально грамотный подбор. С одной стороны — это их представитель, с другой — очевидно, что это стилистически и по жизненному опыту немного другой человек, чем Фургал, поэтому тех же „граблей“ здесь не возникнет», — сказал Кирьян.

По мнению политолога, формулировка президента РФ Владимира Путина «в связи с утратой доверия» в указе об отставке Фургала говорит о том, что главу государства убедили собранные доказательства в отношении бывшего губернатора. «Я так понимаю, что те материалы, которые были представлены, убедили главу государства в правильности такого шага (отставка Фургала — прим.ред.)», — подчеркнул Кирьян. Сергей Фургал был арестован 9 июля по подозрению в организации заказных убийств.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия, напоминает RT. Врио главы региона был назначен председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

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