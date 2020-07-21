В Свердловской области создадут группу по изменению

Предложений по изменению основного закона Свердловской области ждут от депутатов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области будет создана рабочая группа по изменению Устава региона. Такое решение принял губернатор Евгений Куйвашев.

«Жду ваших предложений по корректировке устава. Я принял решение о создании рабочей группы по изменению регионального законодательства, руководство Законодательного Собрания в ней будет представлено», — заявил глава региона в ходе обращения к депутатам областного парламента. Он отметил, что к работе привлекут депутатский корпус в полном составе, если это будет необходимо.

Он предложил спикеру Людмиле Бабушкиной стать сопредседателем этого органа. В состав группы войдут еще несколько представителей ЗС. Также Евгений Куйвашев подчеркнул необходимость широкого общественного обсуждения предлагаемых поправок. Например, изменения в работе местной власти обсудят с муниципалитетами.

Ранее URA.RU писало о том, что председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова попросят выступить консультантом при подготовке обновленного Устава Свердловской области. Изменения в законодательство региона будут внесены, чтобы привести его в соответствие с обновленным текстом Конституции РФ.